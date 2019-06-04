الجزائريون يحيون أول أيام عيد الفطر في جو من التراحم و التكافل

04/06/2019 - 10:23
الجزائر
أحي الجزائريون هذا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في أجواء الفرحة والتآخي والتراحم و التغافر و التكافل
أحي الجزائريون هذا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في أجواء الفرحة والتآخي والتراحم و التغافر و التكافل
ولم الشمل وسط عادات وتقاليد مميزة تحافظ الأسر الجزائرية على إحيائها
واكتظت المساجد منذ الصباح الباكر بجموع المصلين عبر ربوع الوطن لآداء صلاة العيد ، حيث شدد أئمة المساجد على ضرورة رص الصفوف و صون الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار و أمن وطننا الغالي.
و يواظب الجزائريون في هذه المناسبة على إحياء صلة الرحم بزيارة الأهل و الأقارب ، إضافة إلى زيارة المقابر و المستشفيات لتقاسم فرحة العيد مع من لم يسعفهم الحظ في في عيشها وسط الأهل و الأحباب في هذه المناسبة الدينية .