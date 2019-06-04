الجزائريون يحيون أول أيام عيد الفطر في جو من التراحم و التكافل

04/06/2019 - 10:23

أحي الجزائريون هذا الثلاثاء  أول أيام عيد الفطر المبارك في أجواء الفرحة والتآخي والتراحم و التغافر و التكافل  
 ولم الشمل وسط عادات وتقاليد مميزة تحافظ الأسر الجزائرية على إحيائها

واكتظت المساجد منذ الصباح الباكر بجموع المصلين عبر ربوع الوطن لآداء صلاة العيد ، حيث شدد أئمة المساجد على ضرورة رص الصفوف و صون الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار و أمن وطننا الغالي.

و يواظب الجزائريون في هذه المناسبة على إحياء صلة الرحم بزيارة الأهل و الأقارب ، إضافة إلى زيارة المقابر و المستشفيات لتقاسم فرحة العيد مع من لم يسعفهم الحظ في في عيشها وسط الأهل و الأحباب في هذه المناسبة الدينية .

 

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