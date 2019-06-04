طاقة : ايران تعارض تغيير موعد اجتماع اوبك

أبلغت إيران منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" معارضتها إرجاء موعد الاجتماع القادم للمنظمة المزمع عقده قبل نهاية الشهر الجاري.ومن المقرر حاليا أن تجتمع أوبك في 25 جوان / يونيو ويلي ذلك اجتماع وزاري لأعضاء المنظمة و حلفائها على راسهم روسيا في 26 جوان/ يونيو . لكن مصادر اعلامية تداولت ان هناك" اقتراح لتأجيل الاجتماع الى اوائل جويلية / يوليو".

ونقلت مصادر اعلامية عن خطاب لوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله " إنه يعارض اقتراح أوبك بتعديل موعد الاجتماع القادم للمنظمة إلى أوائل يوليو".وكتب زنغنه "أعارض التعديلات المقترحة للمواعيد. لدي بالفعل جدول مشحون في تلك الفترة، علاوة على أنه لم يتم تقديم سبب ملح للنظر في هذا الموعد"..

كما أوردت ذات المصادر أن ، "مصادر بأوبك تقول أن تعديل المواعيد سيتطلب إجماعا" و أن " أحد الخيارات سيكون الإبقاء على موعد اجتماع أوبك دون تغيير وتأجيل المحادثات مع الحلفاء إلى يوليو".

وكانت منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر المنصرم مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها .

وسيسمح الاجتماع المقبل للمنظمة و حلفائها باتخاذ قرار بخصوص الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المشاركون في اتفاق خفض الإنتاج في السداسي الثاني من 2019 .

و كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح امس الاثنين إن بلاده ستبقي على إنتاجها من النفط في يونيو متمشيا مع اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وذكر الوزير في بيان أن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بواقع 317 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال مايو مقارنة مع مستويات أكتوبر 2018. من جانبه , قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن هناك إجماعا ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل "للحفاظ على استقرار السوق" في النصف الثاني من العام.

المصدر: الوكالات