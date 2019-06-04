بريد الجزائر : " حوالتك " خدمة جديدة لتحويل المال دون امتلاك الحساب البريدي الجاري

أطلق مؤخرا المتعامل العمومي بريد الجزائر خدمة جديدة تحت تسمية "حوالتك " تسمح بتحويل المال آنيا دون امتلاك حساب بريدي جاري. و أوضحت المديرة المركزية للاتصال ، ايمان تومي لوأج أن "حوالتك هي خدمة آنية و بسيطة و مؤمنة لتحويل المال من خلال حوالة الكترونية جاءت لإثراء عرض الخدمات المالية لبريد الجزائر".

و أضافت أنه للاستفادة من هذه الخدمة، يكفي التقرب من مكتب بريدي مزودين بوثيقة إثبات الهوية مع حمل هاتف وتقديم بعض معلومات (اسم و لقب و رقم هاتف) للشخص المرسل إليه بحيث يقوم المرسل بملأ استمارة متوفرة في أي مؤسسة بريدية أو بعد تحميلها على الموقع الالكتروني www.poste.dz ، مع التحقق من التسجيل الصحيح لرقم هاتفه ورقم هاتف المستفيد.

وقالت السيدة تومي أنه "بعد ايداع الاستمارة التي تم ملؤها بشكل صحيح وتقديم بطاقة إثبات الهوية، يسلم ايصال دفع للمرسل و ترسل أنيا رسالة نصية قصيرة لهاتفه النقال و كذا لهاتف المستفيد تحوي الرقم المرجعي للحوالة و الرمز السري للتحويل مع دعوة المستفيد إلى التقدم الى أي مؤسسة بريدية لسحب ماله".

و لأجل سحب المبلغ الذي تلقاه، يجب على المستفيد التقرب من أي مؤسسة بريدية متواجدة عبر القطر الوطني حاملا وثيقة إثبات الهوية و الرمز السري ومرجع الحوالة الواردة في الرسالة النصية القصيرة، أو في حال عدم توفرها، المعلومات ذات الصلة المقدمة من طرف مرسل الحوالة.و أشارت ممثلة بريد الجزائر أن المبلغ الأدنى للتحويل حدد ب 1.000 دينار جزائري، و المبلغ الأقصى بـ 200.000 دج.

و في حال عدم سحب المستفيد لمبلغ حوالتك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاصدار، يتم ارسال رسالة نصية قصيرى الى المرسل لأجل اشعاره بعدم استلام الحوالة.

في هذه الحالة- تقول السيدة تومي - يمكن للمرسل التقرب من أي بريد مركزي مزودا بوثيقة إثبات الهوية و بوصل الدفع لالتماس تسديد المبلغ مضيفة أنه اذا بعد انقضاء مدة 24 شهرا لن يكون بوسع مرسل الحوالة المطالبة بتسديد مبلغها.

المصدر: وأج