دراسة علمية تكشف : فيتامين "د" يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة صادرة عن معهد "أليجيني هيلث نيتورك" للسرطان في بيتسبيرج، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن زيادة مستويات فيتامين "د" في الغذاء يمكن أن تقلل خطر الاصابة السرطان بنسبة 13%.

وارتبطت دراسة منفصلة شملت 79 ألف شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة بتناول مكمل غذائي لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، بانخفاض خطر الاصابة بالسرطان بنسبة 13%.ووجد الدكتور شيفنغ ماو الباحث بالجامعة ، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د" كانوا أكثر عرضة لضعف الإصابة بسرطان البنكرياس وكان لديهم أيضا خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويتم إنتاج فيتامين (د) عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، ويمكن الحصول عليها أيضا عن طريق تناول الكبدة والبيض واللحوم الحمراء والكثير من الأسماك الزيتية. لكن الملايين الذين لا يتناولون ما يكفي من هذه الأطعمة، أو يفشلون في الحصول على أشعة الشمس الكافية، وخاصة في أشهر الشتاء القاتمة، يجب أن يأخذوا المكملات الغذائية بدلا من ذلك.