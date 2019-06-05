المعارضة السودانية ترفض دعوة الجيش للانتخابات ومجلس الأمن يفشل في اصدار قرار بشان الأحداث

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي فشل،أمس الثلاثاء،في إدانة قتل مدنيّين في السّودان، وإصدار نداء ملحّ من القوى الدوليّة لوقف فوري للعنف في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومةً من روسيا.

ووزّعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مُغلق للمجلس بيانًا صحافيًا يدعو الحكّام العسكريّين والمتظاهرين في السّودان إلى "مواصلة العمل معًا نحو حلّ توافقي للأزمة الحاليّة".

وحسب دبلوماسيين، فقد اعترضت بشدّة على النصّ المقترح، فيما شدّدت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردًّا من الاتّحاد الإفريقي.

واعتبر نائب السّفير الروسي ،ديمتري بوليانسكي، أنّ النصّ المقترح "غير متوازن"، مشدّدًا على ضرورة "توخّي حذر شديد" حيال الوضع. وقال للصحافيّين بعد الاجتماع الذي دام ساعتين "لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يُفسد الوضع".

وبعد فشل مجلس الأمن في الاتّفاق، أعلنت ثماني دول أوروبّية ،في بيان مشترك، أنها "تدين الهجمات العنيفة في السّودان من جانب أجهزة الأمن السودانية ضدّ المدنيّين".

وكانت قوات الأمن السودانية قامت الاثنين بفض الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، ما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.