المعارضة السودانية ترفض دعوة الجيش للانتخابات ومجلس الأمن يفشل في اصدار قرار بشان الأحداث

05/06/2019 - 12:05
العالم, افريقيا
أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي فشل،أمس الثلاثاء،في إدانة قتل مدنيّين في السّودان، وإصدار نداء ملحّ من القوى الدوليّة لوقف فوري للعنف في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومةً من روسيا.
ووزّعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مُغلق للمجلس بيانًا صحافيًا يدعو الحكّام العسكريّين والمتظاهرين في السّودان إلى "مواصلة العمل معًا نحو حلّ توافقي للأزمة الحاليّة".
وحسب دبلوماسيين، فقد اعترضت بشدّة على النصّ المقترح، فيما شدّدت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردًّا من الاتّحاد الإفريقي.
واعتبر نائب السّفير الروسي ،ديمتري بوليانسكي، أنّ النصّ المقترح "غير متوازن"، مشدّدًا على ضرورة "توخّي حذر شديد" حيال الوضع. وقال للصحافيّين بعد الاجتماع الذي دام ساعتين "لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يُفسد الوضع".
وبعد فشل مجلس الأمن في الاتّفاق، أعلنت ثماني دول أوروبّية ،في بيان مشترك، أنها "تدين الهجمات العنيفة في السّودان من جانب أجهزة الأمن السودانية ضدّ المدنيّين".
وكانت قوات الأمن السودانية قامت الاثنين بفض الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، ما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
كما دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان امس الثلاثاء إلى تنظيم انتخابات عامة خلال تسعة أشهر على الأكثر بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي معلنا عن إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير ، وهي الدعوة التي واجهاتها قوى التغيير بالرفض ، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مدني عباس مدني,عضو تحالف المعارضة (إعلان قوى الحرية والتغيير) قوله إن "المعارضة ترفض خطة المجلس العسكري إجراء انتخابات
خلال تسعة أشهر بعد يوم شهد أسوأ أعمال عنف في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي" .
واضاف مدني "نرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان"، موضحا أن "العصيان المدني مستمر" .
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية