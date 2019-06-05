بنك الجزائر: ارتفاع كبير للودائع المصرفية لقطاع المحروقات سنة 2018

كشف بنك الجزائر ارتفعت الودائع المصرفية لقطاع المحروقات بشكل كبير سنة 2018, بحيث انتقلت إلى 1.575,2 مليار دولار مقابل 991 مليار دولار نهاية 2017 بزيادة تعادل +58,95 بالمائة.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرة حول وضع السداسي الثاني من سنة 2018, أن هذاالارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات مرتبط بتعويض الخزينة لجزء من الديون اتجاه الشركة الوطنية للمحروقات, بمقدار 452 مليار دولار.

وأشار ذات المصدر إلى ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 11,8 بالمائة مقابل 8,38بالمائة سنة 2017، مضيفا أن خارج الودائع بالعملة الصعبة وودائع قطاع المحروقات، فقد سجلت الكتلة ارتفاعا نسبته 7,79 بالمائة. وارتفعت الودائعبالعملة الصعبة وحدها إلى 19,70 بالمائة.

وشمل ارتفاع السيولة النقدية والشبه نقدية المطلقة بصفة أكبر الودائع تحتالطلب على مستوى البنوك والتي ارتفعت بنسبة 19,36 بالمائة (بما فيها إيداع 452 مليار دينار جزائري من طرف الشركة الوطنية للمحروقات في حساب بنك الجزائر) مقارنة بالودائع بأجل (9,97 بالمائة).

في حين ارتفعت الودائع بالخزينة بـ 14,12 بالمائة, وبالحسابات البريدية بـ11,50 بالمائة، علما أن أرصدتها أقل بكثير من الودائع المصرفية.

وأما بخصوص النقد المتداول، فقد تراجع أكثر إلى 4,3 بالمائة سنة 2018 (4,9بالمائة سنة 2017) مقابل 9,5 بالمائة سنة 2016 و14,2 بالمائة سنة 2014 ، في حين ارتفعت الودائع الإجمالية بالمصارف (بما فيها بنك الجزائر) سنة 2018 إلى 14,6 بالمائة مقابل 13,1 بالمائة سنة 2017. وحسب القطاعات, فإن هذا الارتفاع سجل بفضل ودائع قطاع الاقتصاد العام (27,6 بالمائة)، نظرا للارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات، أكثر من ودائع المؤسسات الخاصة والعائلات (9 بالمائة).

ومن جهة أخرى، وفي سياق التراجع الطفيف لسعر الصرف كمتوسط شهري للأورو أمام الدولار بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018 (8,3 بالمائة) والدينار مقابل الدولار (77,2 بالمائة)، وعلاقته بعجز ميزان المدفوعات، فإن صافي الأصول الخارجية أي احتياطات الصرف بالدينار الجزائري انخفضت بنسبة 15,5 بالمائة سنة 2018.

وانتقلت هذه الاحتياطات من 11.227,4 مليار دينار شهر ديسمبر 2017 إلى 9.482,8 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018 ، في حين ارتفعت قروض الدولة بنسبة 35,75 بالمائة، بحيث انتقلت من 4.691,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017 إلى 6.369,2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018 ، تحت تأثير ارتفاع الديون الصافية لبنك الجزائر على الخزينة التي انتقلت من 1.967,4 مليار دينار نهاية 2017 إلى 3.857,8 مليار نهاية 2018.

كما يذكر بنك الجزائر أن سعر التمويل غير التقليدي للخزينة نهاية 2018 قد ارتفع إلى 5.556,2 مليار دينار، مقابل 3.371,2 مليار دينار نهاية 2017.

وينقسم تدفق التمويل غير التقليدي لسنة 2018 إلى 900 مليار دينار في إطار تمويل عجز الميزانية, و1.052 مليار دينار في إطار تمويل الدين العام الداخلي، و1.419,2 مليار دينار في إطار تمويل الاستثمارات (الصندوق الوطني للاستثماروالوكالة الجزائرية عدل).

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية