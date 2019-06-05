إستجابة واسعة لنظام مداومة التجار خلال يومي العيد

عبرعدد من المواطنين بالعاصمة عن ارتياحهم لتطبيق التجارنظام المداومة خلال يومي عيد الفطر واحترام تعليمة وزارة التجارة القاضية بضمان الحد الأدنى من الخدمات .

وفي جولة استطلاعية للقناة الأولى ببئر مراد رايس استحسن المواطنون فتح المحلات التجارية و توفر مختلف السلع الأساسية مقارنة بالسنوات الماضية ، فيما أكد التجار حضورهم لتلبية حاجيات المواطنين قدر المستطاع .

هذا و قد تم تقدير نسبة التزام التجار بجدول المداومة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بـ" 100 بالمائة" عبر 6 ولايات بشرق البلاد حسبما أكده اليوم الأربعاء المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة إبراهيم خيذري.

و بناء على المعاينة التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لمديريات التجارة عبر ولايات أم البواقي وباتنة وبسكرة وتبسة وقسنطينة وخنشلة التابعة للمديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة فإن التجار "التزموا بتقديم الخدمات المنوطة بهم وفق ما نص عليه جدول مناوبة عيد الفطر لسنة 2019 " .

المصدر: الإذاعة الجزائرية + وأج