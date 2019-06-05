الجزائر العاصمة:اضطراب في توفر وسائل النقل بمناسبة عيد الفطر المبارك

05/06/2019 - 16:01

ابدى المواطنون في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر العاصمة تباينا حول توفر وسائل النقل.

ويرى بعضهم  في هذا الخصوص" أن وسائل النقل متوفرة بشكل كاف وان الشخص لا يجد مشكلا في التنقل خلال هذا اليوم لاسيما باستعمال الميترو أو التراموي.

بينما يرى البعض الأخر ان وسائل النقل قليلة وان وجدت فهي تشهد ازدحاما كبيرا وإنهم ينتظرون مدة طويلة للظفر بوسيلة للنقل".

ورغم ذلك تبقى على العموم  وسائل النقل متوفرة في ثاني يوم العيد مقارنة مع اليوم الأول من العيد حيث كانت شبه منعدمة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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