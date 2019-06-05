وفاة 7 اشخاص و إصابة 48 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص حتفهم و أصيب 48 أخرون بجروح في عدة حوادث مرورية سجلت خلال ال24 ساعة الماضية عبر مختلف ولايات الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

و أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية معسكر بوفاة 02 شخصين وإصابة 03 أخرين بجروح على إثر اصطدام بين 02 سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 17 ببلدية حاسين ودائرة بوحنيفية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بالتدخل من أجل إخماد 03 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة على مستوى ولايات سطيف بحريقين و ولاية سيدي بلعباس دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

من جهة أخرى، تخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو لتقديم الإسعافات لشخص مصاب بحروق من الدرجة الأولى، ثم تحويله إلى المستشفى المحلي، على إثر انفجار لقارورة غاز البوتان داخل مستودع لعمارة على مستوى حي عسلاس عميود ببلدية تيزي وزو، في حين قام أعوان الحماية لولاية سوق أهراس بانتشال ثم تحويل جثة 01 مراهق يبلغ سن 17 سنة، توفي غرقا في بركة مائية في المكان المسمى فج نويسر، ببلدية مشروحة.

و في إطار جهاز مكافحة حرائق الغابات، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريقا عبر التراب الوطني خلفت خسائر مقدرة بـهكتار من الغابات بخنشلة، 14 هكتار من القمح، 13 هكتار من القمح، 3980 حزمة تبن، 90 نخلة و 60 شجرة مثمرة.