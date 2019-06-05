حملة البيع بالصولد لصيف 2019 بالعاصمة من 21 جويلية إلى 31 أوت

تم تحديد فترة البيع بالتخفيضات بولاية الجزائر ابتداء من 21 جويلية الى 31 أوت، حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة نشر عبر موقعها الالكتروني.

ويتم استقبال طلبات التجار الراغبين في هذا النوع من البيع الترويجي (بيع بالتخفيض و البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية) عن طريق البريد الالكتروني بغية تسهيل الاجراءات الادارية.

للتذكير، فان هذا النوع من البيع بالتخفيض لا يمكن ان يكون إلا للسلع التي يتم اقتناءها من طرف المتعاملين الاقتصاديين منذ ثلاثة اشهر على الاقل ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيضات.

وبالتالي فان عملية البيع بالتخفيض للفترة الصيفية 2019 ستنطلق ايضا عما قريب عبر كل الولايات و ستجرى خلال الفترة ما بين جوان و أوت و سبتمبر للسنة الجارية.

وتَم تحديد تواريخ سريان فترات البيع بالتخفيض للفترة الصيفية على مستوى كل ولاية ، بموجب قرار من الوالي و هذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18 يناير2006 و المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

و في ولاية وهران، فان التخفيضات الصيفية 2019 انطلقت من 1 جوان و تستمر الى غاية 11 أوت، أما بالنسبة لولاية عنابة فان هذه الفترة تم تحديدها في 18 جويلية الى 31 أوت.

و في ولاية قسنطينة فان التخفيضات ستبدأ من 1 جويلية الى 11 أوت الجاري.

اما التخفيضات لكل من ولاية سطيف و باتنة و بجاية و تيزي وزو و البليدة حددت من 21 جويلية الى 31 اوت 2019 .

و تبقى مصالح وزارة التجارة (الإدارة المركزية، المديريات الجهوية و المديريات الولائية)، في خدمتكم من أجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح عبر خلية الإصغاء لوزارة التجارة من خلال الموقع الالكتروني www.commerce.gov.dz.