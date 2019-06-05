أكثر من مائة قتيل في المظاهرات الاحتجاجية بالسودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، ارتفاع ضحايا عملية فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، والأحداث التي تلته، إلى101 قتيل.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته على حسابها بـ"فيسبوك"، إن هناك 10 قتلى جدد قضوا بالرصاص (...) ليصبح عدد الذين تم حصرهم فقط 60 قتيلا.

وقالت اللجنة، في بيان آخر، إنه "تم حصر 40 جثة انتُشلت من نهر النيل بالأمس، تم أخذها من طرف فصائل على متن سيارات صغيرة لوجهة غير معلومة.

وطالبت اللجنة، في بيانها، الأطباء بالتوجه للمستشفيات القريبة لأماكن سكنهم، في ظل سقوط القتلى والجرحى الذين ارتفع عددهم.

وكان آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم, للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.