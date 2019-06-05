المنطقة الصناعية "بالما" بقسنطينة: حريق يأتي على 80 سيارة بالمحشر البلدي و 6 أكواخ قصديرية

تسبب حريق وقع الأربعاء بأكواخ قصديرية بالمنطقة الصناعية "بالما" بقسنطينة في احتراق 80 سيارة كانت المحشر البلدي الذي امتدت إليه النيران بالإضافة إلى احتراق 6 أكواخ قصديرية بمحتوياتها ، حسب ما ورد في بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية حيث مكن تدخل الحماية المدنية لأجله من حماية أكثر من 300 مركبة بذات المحشر الذي يضم في المجموع 500 مركبة بالإضافة إلى حماية 26 كوخا قصديريا و كذا أملاك مجاورة لموقع الحريق.

و أضاف البيان أن هذا الحريق الذي تدخل لأجله المركز المتقدم للبوليقون و الوحدات الرئيسية و الثانوية للحماية المدنية عبر الولاية بإشراف مدير الحماية المدنية للولاية قسنطينة تطلب تسخير وسائل مادية و بشرية هامة تتمثل في شاحنتين (2) ذات مضخة وخزان للمياه و 11شاحنة خاصة بالحرائق و 3 سيارات إسعاف و 3 سيارات اتصال.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحريق الذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.