تكريم سيد احمد اقومي في مهرجان الفيلم العربي بمكناس في المغرب

سيتم تكريم الممثل الجزائري سيد احمد اقومي في الطبعة الاولى للمهرجان الدولي للفيلم العربي بمكناس الذي تعقد فعالياته في هذه المدينة المغربية من 14 إلى 21 يونيو الجاري، وفقا للمنظمين.

ويعتبر تكريم اقومي- و اسمه الحقيقي سيد احمد مزيان- التفاتة عرفان من المنضمين تقديرا لـ"عطائه و مسيرته الثرية" في السينما والتلفزيون و المسرح.

من مواليد 1940 بالجزائر العاصمة، مثل اقومي في اكثر من 50 فيلما منها "Z" لكوستاغافراس و "موريتيري" لعكاشة تويتة الى جانب مسلسلات تليفزيونية اشهرها " السلطان عاشور 10" لجعفر قاسم و "الرايس قورصو" لعادل اديب.

كما ستشهد هذه الطبعة- التي تحل عليها مصر ضيفة شرف- تكريم فنانين مصريين معروفين كنبيلة عبيد ومحمود قابيل وعمرو السعد الى جانب الممثل المغربي محمد مفتاح.

وستتنافس على جوائز المهرجان عشرة أفلام طويلة من ثمانية بلدان عربية منها الجزائر التي تشارك بفيلم "دم الذئاب" لمخرجه عمار سي فضيل و"ليل خارجي" لأحمد عبد الله (مصر) و"شيطان القايلة" لأحمد فوزي صالح (تونس) و"أمينة" لأيمن زيدان (سوريا) و "سرب الحمام" لرمضان خسروه (الكويت).

كما برمج المنظمون ورشات تكوينية حول الوضع الحالي للإنتاج السينمائي العربي.

ويسعى مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي لترسيخ الثقافة السينمائية داخل المدينة والمساهمة في تشجيع التظاهرات الفنية والثقافية الرامية إلى الرفع من المستوى الإبداعي والسينمائي، حسب المنظمين.