باحثون صينيون يطورون هيدروجيل جديدة لعلاج مرض السكر من النوع الأول

﻿ حقق الباحثون الصينيون اختراقا في تطوير نوع جديد لمادة الهيدروجيل لعلاج مرض السكري من النوع الأول (تى 1 دى ام ) وفقا لفريق بحث من جامعة تيانغين.

وقال فريق البحث بقيادة البروفيسور تشانغ لي من معهد الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا للجامعة إن هذا النوع الجديد من الهيدروجيل يمكن أن يغطي الجزر الصغيرة كمواد مناعية ممتازة لزراعة الجزر.

تى 1 دى ام هو مرض مزمن يؤثر على حوالي 30 مليون شخص حول العالم.

وزرع الجزر المغلفة هو علاج واعد للمرضى.

ووفقا لتشانغ، فإن الجزر المغلفة تتمكن ان تحافظ على وظائف استجابة الجلوكوز وإنتاج الأنسولين.

أما للهيدروجيل فيمكن أن يتجنب بشكل فعال التعرف على المناعة في الفئران الاختبارى المصاب بمرض تى 1 دى ام بعد زرع هذه المواد.

وفي التجربة، عاد مئة بالمئة من الفئران بسرعة إلى مستوى مستقر من سكر الدم في غضون يومين وبقى لمدة 150 يومذا على الأقل دون أي علاج مناعي، وذلك بالمقارنة مع الهيدروجيل التقليدى الذي يحتاج الى 5 الى 7 أيام لتحقيق السيطرة على سكر الدم ويبقى لمدة 20 يومذا فقط.

وتم نشر نتائج البحث في العدد الأخير لمجلة " المواد الوظيفية المتقدمة " وتقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع في الصين .

المصدر: واج