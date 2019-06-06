رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يلقي خطابا للأمة هذا الخميس

﻿ سيلقي رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس خطابا للأمة يبث على الساعة الثامنة مساء على قناة التلفزيون العمومي الجزائري، حسبما علم لدى رئاسة الجمهورية.

و يأتي خطاب رئيس الدولة غداة الاحتفال بعيد الفطر و بعد مرور بضعة أيام عن رفض المجلس الدستوري لملفي الترشح المودعين لديه في إطار رئاسيات 4 جولية 2019، معلنا استحالة إجراء هذه الانتخابات.

وأوضح المجلس الدستوري أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وفي خطابه الأخير الموجه للأمة في 5 ماي المنصرم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، دعا السيد عبد القادر بن صالح إلى الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة.

وأكد رئيس الدولة بالقول أن المصلحة العليا للوطن تبقى، في هذه الأثناء، تملي علينا المحافظة على الدولة، واحترام المؤسسات وصوْن أمن واستقرار البلاد مهما كانت الظروف.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية