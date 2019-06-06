نهائي كأس الجزائر: فتح أبواب ملعب "مصطفى تشاكر" أمام المناصرين ابتداء من التاسعة صباحا

ستفتح أبواب ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة الذي سيحتضن نهائي كأس الجزائر لكرة القدم بين شباب بلوزداد و شبيبة بجاية يوم السبت, أبوابه أمام أنصار الفريقين ابتداء من الساعة التاسعة صباحا, حسب ما أفاد به الخميس مدير الشباب و الرياضة للولاية, جعفر نعار.

و أوضح نعار أنه تقرر فتح أبواب الملعب أمام المناصرين المنتظر توافدهم بقوة يوم السبت المقبل لمؤازرة فريقيهم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا مع العلم أن المباراة مبرمج انطلاقها على الساعة الخامسة مساء.

و في هذا السياق أكد مدير الشباب و الرياضة أن إدارة المركب طرحت 22 ألف تذكرة مناصفة بين الفريقين مشيرا إلى أن عملية بيع التذاكر تمت على مستوى كل من ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة وملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

و في سياق ذي صلة و بهدف ضمان مختلف الخدمات الضرورية التي يحتاجها المناصرون خاصة و أن عددا كبيرا منهم سيدخلون الملعب ساعات قبل انطلاق نهائي الطبعة الـ 55, أفاد ذات المسؤول أنه تقرر و لأول مرة فتح, على مستوى الملعب, نقاطا لبيع المأكولات الخفيفة و كذا المشروبات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

من جهة أخرى أكد نعار جاهزية أرضية الملعب التي تخضع لعمليات صيانة بشكل دوري هذا بالإضافة إلى إعادة تهيئة كل من غرف تغيير الملابس و مختلف المرافق التي يتوفر عليها هذا الملعب الذي تم تجهيزه أيضا بإضاءة عالية الجودة و التي ترقى للمعايير الدولية.

المصدر: واج