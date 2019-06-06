وفاة 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح خلال الـ24 الأخيرة في حوادث مرور

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالعديد من مناطق الوطن، حسب حصيلة كشفت عنها هذا الخميس مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط، حيث توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 47 ببلدية بريدة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية قسنطينة لإخماد حريق شب في حي فوضوي قبل أن تنتقل النيران إلى المحشر البلدي للسيارات بالمنطقة الصناعية لبلدية قسنطينة, خلف إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة وصعوبة في التنفس لأربعة أشخاص آخرين.

وأوضحت الحماية المدنية أن وحداتها انتشلت جثتي مراهقين توفيا غرقا بشواطئ ممنوعة للسباحة بكل من عين البنيان (العاصمة) والمكان المسمى ازلان بولاية عنابة.

من جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية إليزي لإنقاذ 10 أشخاص كانوا محاصرين جراء ارتفاع منسوب مياه وادي تاخملت.