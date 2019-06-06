رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

وقع رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, هذا الخميس خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول, وهذا طبقا للمادة 91-9 من الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويخص المرسوم الاول الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان, الموقع بباكو بتاريخ 21 جوان سنة 2018.

و يتعلق المرسوم الثاني باتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية, الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر 2004.

أما المرسوم الثالث فيخص مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21, الموقعة ببيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018.

و يتعلق المرسوم الرئاسي الرابع بمذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية, الموقعة بالجزائر في 17 سبتمبر سنة 2018.

أما المرسوم الاخير فيخص الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة, الموقع بمينسك بتاريخ 20 فيفري سنة 2018.