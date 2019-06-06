نهائي كأس الجزائر بين المجمع البترولي واتحاد البليدة سيعاد في تاريخ لاحق

سيعاد نهائي الطبعة الـ 50 لكاس الجزائر لكرة السلة - أكابر- ر جال, بين المجمع البترولي (حامل اللقب) واتحاد البليدة في تاريخ لاحق, عقب أعمال الشغب التي اندلعت في المدرجات بين أنصار الفريقين ليلة الأحد إلى الاثنين الماضيين بالجزائر العاصمة , حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية للعبة.

وقرر أعضاء اللجنة الوطنية للمنافسات , في اجتماعهم هذا الخميس إعادة لعب النهائي وسيجتمعون مجددا يوم الأحد المقبل لتحديد تاريخ ومكان إجراء اللقاء , مثلما أوضحه محمد بوفنيك , عضو في اللجنة .

وتوقف المباراة قبل أربع دقائق عن نهاية الربع الأول, حيث كان الاتحاد متقدما في النتيجة بواقع (15-11) بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في المدرجات بين أنصار الفريقين.

واندلعت المناوشات بين أنصار الفريقين خلال وقت مستقطع, حيث بدأ مشجعو المجمع في رمي المقذوفات قبل التوجه الى الجهة التي كان يجلس فيها جمهور الفريق الخصم والدخول معهم في شجارات عنيفة استمرت لحوالي عشر دقائق, الأمر الذي أثار الذعر سيما وسط المدرجات المخصصة للعائلات.

وبعد التدخل المتأخر لمصالح الأمن, قرر الحكام إنهاء اللقاء, في انتظار رفع التقارير المتعلقة بما حدث لدى لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة السلة, والتي ستتخذ القرارات اللازمة فيما يخص تاريخ إعادة اجراء النهائي.

وهذه ثاني مرة في ظرف شهر تتوقف فيه مباراة كرة السلة بسبب اعمال شغب في المدرجات.

ويتعلق الأمر بنصف نهائي البطولة الوطنية للقسم الاول (رجال) والذي جمع بين وداد بوفاريك ونادي سطاوالي, حيث توقف لنفس الأسباب.