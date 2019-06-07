موسم اصطياف 2019 : انطلاق اول قافلة سياحية لفائدة 2000 شاب من العاصمة الاثنين المقبل

تنطلق الاثنين المقبل من الجزائر العاصمة أول قافلة سياحية شبانية لحساب موسم اصطياف 2019 سيستفيد منها 2000 شاب من مختلف بلديات الولاية ، لتكون الوجهة نحو 17 ولاية ساحلية وداخلية ،حسبما علم من مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر.

و اوضح محمد ساعد امين رئيس مصلحة الحركة الجمعوية بالمديرية انه و تحت شعار "السياحة الشبانية اكتشاف و تعارف" ستنطلق الاثنين المقبل اول قافلة سياحية لفائدة 2000 شاب من الجزائر العاصمة لحساب موسم اصطياف 2019 لتكون الوجهة نحو 17 ولاية ساحلية و داخلية.

وستكون الانطلاقة على الساعة الثامنة صباحا من ديوان المركب الاولمبي محمد بوضياف بحظيرة ملعب 5 جويلية، حيث سيلتقي 2000 شاب لتكون الوجهة نحو ولايات عنابة و الطارف و سكيكدة و سوق اهراس و قالمة و قسنطينة و ميلة و سطيف و جيجل وبجاية و تيزي وزو و تيبازة و مستغانم و وهران و عين تموشنت و تلمسان و سيدي بلعباس.

وقال المتحدث ان المشاركين في هذه القافلة يمثلون 45 مؤسسة شبانية و 12 رابطة شبانية اضافة الى 20 جمعية محلية ، علما ان الشريحة العمرية للمستفيدين تتراوح بين 18 الى 35 سنة، و تستمر فترة اقامة الافواج المشكلة للقافلة في كل ولاية مدة 5 ايام ، في حين تم تسخير 75 حافلة لفائدة المستفيدين من هذه القافلة.

واضاف ان تنظيم مثل هذه المبادرات يرمي بالدرجة الاولى لتعريف الشباب بالمناطق السياحية و التاريخية للوطن و غرس روح المواطنة لدى الشباب و ترسيخ ثقافة العيش معا في سلام.

كما سيتمكن هؤلاء الشباب من خلال هذه المبادرة من "التعرف على التراث المادي وغير المادي" الذي تزخر به مناطق الجزائر العميقة، إضافة إلى تبادل الأفكار مع نظرائهم من ولايات أخرى ، في انتظار تنظيم مبادرات مماثلة خلال موسم الاصطياف لهذه السنة، يضيف ساعد امين.