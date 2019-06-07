الجزائر تدين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف عناصر للشرطة بمصر

﻿ أدانت الجزائر بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء الفارط، عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، مجددة دعمها لهذا البلد ووقوفها إلى جانبه في هذه المحنة.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف اننا ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وننحني إجلالا أمام أرواح ضحايا هذا العمل الشنيع الذي ينتهك قداسة النفس البشرية وحرمة العيد، كما نتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم ونعرب عن تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق.

وأضاف بن علي الشريف وإذ نجدد دعمنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفنا إلى جانبها في هذه المحنة وأمام الاعتداءات الإرهابية المتكررة، فإننا نتمنى أن تتمكن من الوقوف في مواجهة هذه الآفة والخروج معافاة من آثارها وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في مختلف المجالات.

المصدر: واج

