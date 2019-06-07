النفط يرتفع الى ما فوق 62 دولار للبرميل و مؤشرات بتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأزيد من 2 بالمائة الجمعة، لتواصل الارتفاع من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته الأسبوع المنصرم في ظل مؤشرات على أن أوبك ومنتجين اخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الاجلة لخام القياس العالمي برنت 35ر1 دولار إلى 63.02 دولار للبرميل. وصعدت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10ر1 دولار إلى 53.69 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر للقطاع في سان بطرسبرج بروسيا إن سعر 60 دولارا منخفض للغاية لتشجيع الاستثمار في الصناعة.

وأضاف أنه لا يريد تعزيز الإنتاج السعودي لتعويض انخفاض أسعار النفط وأن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 ببساطة غير مقبول.

وينتهي أجل اتفاق أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علاوة على منتجين خرين من بينهم روسيا، لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في نهاية الشهر الجاري.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا لديها خلافات مع أوبك بشأن السعر العادل للنفط لكن موسكو ستتخذ قرارا مشتركا مع أعضاء أوبك في اجتماع بشأن سياسة الإنتاج في الأسابيع المقبلة.

﻿بينما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الجمعة إنه لا يرغب في الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 ببساطة "غير مقبول".

وقال الفالح في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا "إن التوازن المثالي في سوق النفط لم يتحقق وإن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن "سيطرتنا".

يذكر أن أسعار النفط تراجعت أكثر من 20 بالمائة منذ أن سجلت أعلى مستوياتها هذا العام في أواخر أفريل.