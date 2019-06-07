توقيف سبعة تجار مخدرات بكل من تلمسان ووهران

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, أمس الخميس إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان ووهران، سبعة تجار مخدرات وضبطت كمية معتبرة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة، حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان انه"في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, يوم 06 جوان 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان ووهران/ن.ع.2, سبعة (07) تجار مخدرات وضبطت 68 كيلوغرام من الكيف المعالج و400 قرص مهلوس و ثلاث (03) سيارات سياحية، في حين تم إحباط محاولات تهريب 6803 لتر من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس/ن.ع.5".

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالنعامة "تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة".

المصدر : واج