تركيب السيارات في 2019 : إستيراد ما يعادل أكثر من 234ر1 مليار دولار من مجموعة CKD-SKD في ظرف أربعة أشهر

إستوردت الجزائر ما يفوق عن 234ر1 مليار دولار من مجموعة CKD-SKD الموجهة لتركيب السيارات وذلك خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2019 مقابل 025ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع يقدر ب36ر20 بالمئة حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك.

في هذا الصدد، أوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك أن قيمة استيراد مجموعات SKD المستعملة في تركيب السيارات من الوزن الخفيف بلغت 07ر928 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقابل 44ر882 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 اي بزيادة قدرت ب45,63 مليون دولار (17ر5+ بالمئة).

ومن جهتها, ارتفعت واردات مجموعات SKD الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع بأكثر من 100 بالمئة لتبلغ 64ر306 مليون دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 41ر143 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بزيادة بلغت 23ر163 مليون دولار ( 82ر113 + بالمئة).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج