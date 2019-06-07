سوريا: مقتل 83 شخصا في إشتباكات بين الجيش السوري وإرهابيين بريفي إدلب وحماة

لقي 83 شخصا مصرعهم في اشتباكات بين قوات الجيش السوري وارهابيين بريفي إدلب (شمال غرب سوريا)، وحماة الشمالي (وسط سوريا) منذ أمس الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الجمعة.

واشار المرصد - ومقره لندن - الى أن القوات السورية تواصل هجومها على محور تل ملح الاستراتيجية بغية إستعادته كما تشهد محاور القتال في الريف الحموي عمليات قصف جوي وبري بشكل مكثف.

وقال المرصد السوري إن "أعداد الخسائر البشرية على خلفية المعارك العنيفة التي بدأت بعد عصر يوم أمس الخميس ارتفعت إلى 44 على الأقل".

وصعد الجيش السوري مدعوماَ بالطيران الروسي هجماته على مواقع الارهابيين في إدلب وجوارها قبل اكثر من شهر ما اجبر المئات من السكان على النزوح.

وتأتي الهجمات في اطار عملية عسكرية بدأها الجيش السوري في 6 مايو الماضي بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.

المصدر : واج