رئيسة الوزراء البريطانية تبلغ حزب"المحافظين"رسميا بإستقالتها من الحزب

أبلغت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، حزب /المحافظين/الذي تتزعمه رسميا هذا الجمعة، باستقالتها من زعامة الحزب مما يفتح الطريق أمام المنافسة على خلافتها، ومن ثم تحديد رئيس الوزراء الجديد.

وقالت لجنة 1922 بحزب /المحافظين/،المسؤولة عن إجراءات اختيار زعيم جديد، إنها تلقت خطاب استقالة ماي رسميا،"وتدعو نواب البرلمان من حزب المحافظين الراغبين في التنافس على رئاسة الحزب للتقدم بأوراق ترشحهم."

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن الموعد النهائي لتلقي أوراق الترشح هو يوم الاثنين المقبل، موضحة أن ماي ستبقى قائما بأعمال رئاسة الحزب حتى موعد إختيار زعيم جديد، ومن ثم ستتنحى نهائيا عن رئاسة الحزب والحكومة، وفقا لما أعلنته منذ أسبوعين.

ويتنافس أحد عشر مرشحا على منصب زعيم المحافظين خلفا لماي، أبرزهم بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، وجيريمي هنت وزير الخارجية الحالي، وساجد جافيد وزير الداخلية، ومايكل جوف وزير البيئة، ودومينيك راب الوزير السابق لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/.

وتجري انتخابات رئاسة الحزب على خمس مراحل بدء من 13 يونيو، إنتهاء بوضع إسم مرشحين اثنين فقط أمام قاعدة أعضاء حزب المحافظين لاختيار واحد منهما.

ويحتاج كل مرشح إلى تأييد ثمانية نواب برلمانيين على الأقل من المحافظين لخوض سباق الترشح لزعامة الحزب، على أن يعلن عن إسم زعيم الحزب الجديد في الأسبوع الرابع من يوليو المقبل.

وكانت ماي قد اضطرت لتقديم إستقالتها بعد المعارضة الشديدة التي قوبلت بها اتفاقية/ بريكست/ التي وقعتها مع قادة الاتحاد الأوروبي نهاية شهر نوفمبر الماضي، ورفضت ثلاث مرات في البرلمان.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الإتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن الإتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعض رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية.

المصدر : واج