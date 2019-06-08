انتشال جثتي غريقين وإنقاذ شخص بشواطئ وهران

قام عناصر الحماية المدنية في عمليتين منفصلتين الجمعة بانتشال جثتي غريقين في البحر وإنقاذ شخص أخر بشاطئ صخري غير محروس بكريشتل ببلدية قديل شرق وهران، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أنه تم في العملية الأولى انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 19 سنة وفي العملية الثانية انتشال جثة شخص أخر (31 سنة) وإنقاذ شخص أخر (35 سنة)، قدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان.

وقد تم نقل جثتي الغريقين الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى المحقن بببلدية ارزيو، وفق ذات المصدر.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية في كل عملية 6 غطاسين و11 عونا من مختلف الرتب وزورقين مطاطيين وسيارة إسعاف.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج