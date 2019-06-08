الجزائر تشارك في الطبعة الاولى لمهرجان السينما الخضراء بالرديف

تشارك الجزائر الى جانب 11 بلدا في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السينما الخضراء المخصص لأفلام البيئة من 12 إلى 16 جوان الجاري بمدينة الرديف (قفصة) بتونس، وفقا للمنظمين.

وستعرف هذه الطبعة عرض17 فيلما بين أشرطة طويلة وقصيرة تهتم بقضايا البيئية والتنمية في كل من تونس والمغرب وفرنسا واسبانيا والمانيا وكندا والولايات المتحدة واندونيسيا وكينيا وبلغاريا بالإضافة الى الجزائر.

وتسعى هذه التظاهرة السينمائية الجديدة--التي تنظمها الجامعة التونسية لنوادي السينما ونادي السينما بالرديف-- إلى نشر الثقافة السينمائية والدفاع عن القضايا البيئية و التوعية بضرورة إيجاد حلول للمشاكل البيئية والتغيرات المناخية، حسب المنظمين.