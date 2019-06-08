خام برنت ينهي الأسبوع متحسنا الى 29ر63 دولارا للبرميل

أنهت أسعار النفط الاسبوع مرتفعة بنحو ثلاثة بالمائة مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع بعد أن قالت السعودية إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد جوان ومع صعود الأسهم الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62ر1 دولار بما يعادل 6ر2 بالمائة، ليتحدد سعر التسوية عند 29ر63 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 99ر53 دولار للبرميل، مرتفعا 40ر1 دولار.

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو اثنين بالمائة، بينما زاد غرب تكساس الوسيط حوالي واحد بالمائة على مدار الأسبوع. ويوم الأربعاء سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤتمرا في روسيا أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها سيمددون تخفيضات إنتاج النفط.

وقال إنه في حين تقترب أوبك من إبرام اتفاق، فإن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج 2ر1 مليون برميل يوميا والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

من جهة اخرى ، تدعمت أسعار النفط أيضا بصعود في أسواق الأسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.