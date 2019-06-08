وفاة 11 شخصا واصابة 33 آخرين بجروح خلال 48 ساعة الاخيرة

لقي 11 شخصا حتفهم واصيب 33 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور خلال 48 ساعة الاخيرة في مختلف جهات الوطن، حسب ما افادت به هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المدية بوفاة شخصين وإصابة شخص آخر بجروح على إثر حادين وقع الاول على الطريق الوطني رقم 8 بدائرة تابلاط، والثاني وقع على الطريق الوطني رقم 61 بدائرة البرواقية.

وتدخل أعوان الحماية المدنية من اجل انتشال 7 اشخاص متوفين غرقا منها 3 حالات وفاة في شاطئ البحر و 4 حالات وفاة أخرى على مستوى المجمعات المائية بعدة ولايات.

المصدر : واج