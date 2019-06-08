فيغولي : الفريق الوطني مسلح بطموحات كبيرة للنجاح في كأس إفريقيا للأمم

أكد لاعب الوسط الهجومي للمنتخب الجزائري لكرة القدم, سفيان فغولي هذا السبت, بأن الفريق الوطني مسلح "بطموحات كبيرة" من أجل النجاح في كأس إفريقيا للأمم-2019 المقررة من 21 جوان الجاري إلى 19 جويلية القادم بمصر.

وصرح فغولي للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر), قبل تنقل المنتخب الجزائري إلى الدوحة لإجراء تربص ما قبل تنافسي قائلا: "الفريق مركز للغاية, سنتنقل إلى قطر بمعنويات عالية وبعزيمة إيجابية حيث يتمثل الهدف في التأقلم مع الأجواء التي ستسود بمصر".

وعن المنافسة الإفريقية لنسخة-2019, أوضح لاعب غلطة سراي بأن "هناك طموحات كبيرة داخل الفريق الوطني. الجميع مركز حول هذا الموضوع من أجل إسعاد الشعب الجزائري و جعله فخورا به".

وختم فغولي يقول : "إنها منافسة إفريقية جديدة و طاقم فني جديد. سنعمل كل ما في وسعنا للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه الدورة".

و أنهى المنتخب الجزائري هذا السبت المرحلة الأولى من التربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) الذي كان مخصصا للجانب البدني. و ستجري المرحلة الثانية من التحضيرات بالعاصمة القطرية الدوحة, تتخللها مباراتان وديتان بملعب السد يوم 11 جوان أمام بوروندي و يوم 16 أمام مالي.

في قطر, ستكون للمدرب الوطني, جمال بلماضي فرصة تحسين الجانب التقني و التكتيكي من أجل ضبط التشكيلة الأساسية المقبلة على خوض مباريات "الكان".

وسيطير "الخضر" إلى القاهرة يوم 18 جوان على متن طائرة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.

في الموعد القاري, تتواجد الجزائر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات السنيغال و كينيا و تانزانيا. و يشرع "الخضر" في المنافسة أمام كينيا يوم 23 جوان قبل مواجهة السنيغال (27) ثم تانزانيا (1 جويلية).