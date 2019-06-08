مهدي عبيد : لدينا فريق يمكن الذهاب به بعيدا في كأس افريقيا للأمم 2019

اعتبر الدولي الجزائري مهدي عبيد الذي استدعاه الناخب الوطني جمال بلماضي للمشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا بمصر ، اليوم السبت ، أن الجزائر لها فريق يسمح لها بالذهاب بعيدا في الدورة القارية.

وصرح وسط ميدان ديجون الناشط في البطولة الأولى الفرنسية في حوار أجري مع فرانس فوتبول بقوله "لا أريد أن أتباهى ولكني أظن أننا نملك الفريق الذي يجب من أجل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة. ويبقى علينا الأن بذل جهد في سبيل ذلك. لأن نملك تشكيلة معروفة في افريقيا بأدائها الفردي، ويتبقى القيام بذلك جماعيا لتحصيل نتائج جيدة".

ويرى عبيد أن النخبة الجزائرية لكرة القدم "قادرة على القيام بأشياء جيدة" ، وما على اللاعبين إلا "القيام بذلك في الميدان وتحقيق أداء جيد خلال الدورة".

وأكد متوسط الميدان بقوله : "نعلم ان الأمر سيكون معقدا لكني أعتقد لنا أوراق نلعبها. لكن في افريقيا، وكما نعلم، الأمر مختلف تماما عن أوروبا بسبب الظروف الصعبة والحرارة والفرق الجيدة"، مضيفا أن المنتخب الوطني "يشكل فخرا كبيرا له".

وعن الأجواء داخل النخبة الوطنية الجزائرية ، أشار مهدي عبيد ، إلى أن "الأمور تجري على ما يرام" "ونحن نتفاهم جيدا على الدوام" إذ ثمة جو ممتاز داخل الفريق وفي أثناء لعب كرة القدم وخارج الملعب، وهو ما يشكل أمرا جيدا للذهاب بعيدا في المنافسة"، مؤكدا أن الأمور تجري أفضل بكثير مع المدرب الجديد".

واستطرد يقول "لقد استرجعنا الثقة، والأمر الأن صار مختلفا تماما عما كان". أما بخصوص مستقبله مع فريق ديجون، أشار إلى "نيته في تغيير الأجواء والبحث عن فرص جديدة".

وأضاف بقوله "لقد قضيت ثلاث سنوات في الفريق، وهو أمر لن أنساه ، إذ منحت لي فرصة اللعب والتعبير عن قدراتي والتعريف بها في فرنسا. وهي بالفعل لحظات مثالية".

المصدر : وأج