برنامج تكويني في الحركات التي "تنقذ" من الجلطة الدماغية بوهران

سيتم بوهران اطلاق برنامج تكويني يسمح لأقارب المريض باستيعاب الخطوات الواجب اتخاذها بعد الإصابة بجلطة دماغية، حسبما استفيد السبت لدى المنظمين.

وترمي هذه المبادرة الى الوقاية والكشف المبكر للجلطة الدماغية حسب كمال بريكسي رئيس جمعية "صحة سيدي الهواري" صاحبة هذا النشاط بالشراكة مع مصلحة أمراض الاعصاب للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" لوهران.

وستنطلق قريبا الدورة التكوينية الأولى بمقر الجمعية المذكورة لفائدة زهاء عشرين متطوعا الذين سيقومون بعدها بنشر "الحركات التي تنقذ" للجمهور، يضيف بريكسي.

واشار الى أن "ثقافة الوقاية هي أولوية في مجال الجلطة الدماغية "، مشيرا إلى أن المتخصصين يجمعون على أنه يمكن شفاء المريض إذا تم التكفل به بسرعة.

وذكر أن الجلطة الدماغية تحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية الناجم عن تكوين الجلطة، مبرزا الأعراض منها الشعور بوخز أو فقدان الحساسية لليدين والذراعين والساقين وصعوبة النطق ومشاكل في الرؤية وصداع غير عادي أو دوار.

وأبرز نفس المتحدث أن "الشراكة مع مصلحة أمراض الأعصاب للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مهمة حيث يتمتع الفريق الطبي المختص بخبرة واسعة في المجال التكفل الاستشفائي والعلاج بالمنزل".

وتعد التوعية الصحية من بين أنشطة جمعية "صحة سيدي الهواري" بالاضافة الى تكوين/ادماج الشباب على مستوى المدرسة-الورشة التابعة لها والمخصصة لمهن البناء.

وقد قامت ذات الجمعية بالعديد من حملات التوعية على غرار تلك المتعلقة بالإدمان على المخدرات وداء السيدا والصحة الإنجابية واللاعنف.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج