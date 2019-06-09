لمة البشارية في جولة فنية بأوروبا

تقوم الفرقة النسوية لمة بشارية بقيادة المغنية سعاد عسلة بجولة فنية بعدة مدة أوروبية انطلاقا من اليوم الأحد وإلى غاية 31 أوت المقبل حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للفرقة على الفايسبوك.

وستفتتح لمة بشارية جولتها اليوم الاحد بحفل فني بمعهد العالم العربي بباريس (فرنسا) قبل أن تنشط عروضا أخرى بمهرجان أني وير ذ ويند بلوز بمدينة لاهاي الهولندية ومن بعدها بمهرجان القارات الخمس بسويسرا.

وستكون أيضا لهذه الفرقة -التي تهدف لإحياء الأنواع الموسيقية الشعبية لمنطقة الساورة (الجنوب الغربي للجزائر) مشاركات بكل من السويد وبولونيا وجزر الكناري (إسبانيا) بالإضافة إلى العديد من المدن الفرنسية.

وتتكون هذه الفرقة -التي تأسست في 2015 من طرف سعاد عسلة- من حوالي عشرة أعضاء بين مغنيات وموسيقيات من منطقة بشار بينهم حسنة البشارية وزهرة خرابي وربيعة بوغازي وأيضا مبروكة بريك.

ومن بين الأنواع الموسيقية التي تؤديها أيضا هذه المجموعة الفردة النسوية و"الديوان" وكذا الغناء التقليدي "الزفانات" و"الجباريات" التي تقدمها عادة فرق موسيقية محلية في الحفلات العائلية والشعبية بالإضافة إلى أنواع أخرى كـ "الحيدوس" و"الشلالي" التي نادرا ما تؤدى أمام الجمهور الواسع.

وكانت "لمة بشارية" قد أصدرت أول ألبوم لها في 2018 بهدف المحافظة التراث الموسيقي لمنطقة الساورة.

وقدمت الفرقة في بداياتهاعروضا بالجزائر وفرنسا قبل أن تشارك في 2016 كضيف شرف بمهرجان الحضرة النسائية وموسيقى الحال بمدينة الصويرة المغربية ومن بعدها في 2018 بكل من فرنسا وبلجيكا.

المصدر: واج