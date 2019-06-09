توقيف ابني أخ الارهابي عنتر زوابري و بحوزتهما 36 كلغ من الكيف المعالج

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي موسى بولاية الجزائر تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 36 كلغ من الكيف المعالج ، ويتعلق الأمر بكل من "زوابري محمد أمين" و"زوابري سيف الدين"، ابني الإرهابي المقضي عليه "زوابري علي" أخ الإرهابي المجرم المقضي عليه أيضا "عنتر زوابري"، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني الاحد.

وجاء في البيان أنه و "على إثر عملية تحري ومداهمة، أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي موسى بولاية الجزائر بالناحية العسكرية الاولى ، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (36) كيلوغراما من الكيف المعالج. يتعلق الأمر بكل من "زوابري محمد أمين" و"زوابري سيف الدين"، ابني الإرهابي المقضي عليه "زوابري علي" أخ الإرهابي المجرم المقضي عليه أيضا "عنتر زوابري". العملية هذه مكنت كذلك من حجز سيارة (01) سياحية و (05) هواتف نقالة".

واضاف البيان أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني حجزت خلال عمليات منفصلة بكل من وهران وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، (67.115) كيلوغرام من الكيف المعالج و(3.7) غرام من مادة الكوكايين وأوقفت أربعة (04) تجار مخدرات، في حين تمّ حجز (8000) علبة سجائر و(2400) لتر من الوقود الموجهة للتهريب بكل من ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وبشار بالناحية العسكرية الثالثة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظّمة-- حسب ما اورده ذات المصدر-- "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 جوان 2019 ببرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) ، اثنى عشر (12) منقبا عن الذهب وضبطت ثلاث (03) شاحنات وجهاز (01) كشف عن المعادن وخمسة (05) مولدات كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط و(900) غرام من مادة TNT ، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر من حرس الحدود، (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج