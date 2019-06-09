تيبازة : حادث مرور يودي بحياة عائلة من ثلاثة أشخاص بكاملها

أودى حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد على مستوى الطريق الولائي رقم 104 الرابط بين سيدي راشد و بورقيقة بولاية تيبازة بحياة عائلة بكاملها، الأب و الأم و إبنتهما الصغيرة فيما أصيب شخص رابع بجروح حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وتعود ظروف الحادث إلى إصطدام عنيف وقع بين سيارتين في حدود الساعة الحادي عشر ليلا ما تسبب في وفاة العائلة بكاملها المتكونة من الأب (30 سنة) و (الأم 26 سنة) و البنت (الصغيرة سنتين) كانوا على متن سيارة سياحية صغيرة فيما أصيب سائق السيارة الأخرى بجروح حسب ما أوضحه المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بتيبازة ،الملازم الأول ميشاليخ محمد.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الضحايا لوضعها على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى حجوط فيما تم إسعاف سائق السيارة النفعية الثانية البالغ من العمر 40 سنة إثر إصابته بجروح على مستوى الرجل و الرأس لتلقي العلاج على مستوى نفس المؤسسة الإستشفائية، حسب ذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق قضائي بأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.