ناشطون يطالبون بالإسراع في فتح نقاش موسع حول هيئة تنظيم الانتخابات

طالب ناشطون سياسيون وحقوقيون بضرورة الإسراع بفتح نقاش واسع حول الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات مشددين على ضرورة سحب البساط من الإدارة قبل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية، مقترحين أن يقتصر التمثيل في هذه الهيئة على المواطنين والمجتمع المدني، مع استبعاد كل رموز النظام السابق.

وطالب الحقوقي عمر خبابة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بتنظيم ندوة وطنية يشرك فيها جميع الفاعلين السياسيين، وفتح ورشة تدرس تركيبة هذه الهيئة، وصلاحياتها، فيما طالبت الحقوقية فتيحة بن عبو أن يقتصر التمثيل في هذه الهيئة على المواطنيين ومنظمات المجتمع المدني، ممن لم يثبت تورطهم مع النظام السابق.

وحول صلاحيات هذه الهيئة دعا الناشط السياسي محمد أرزقي فراد الى ضرورة ايكال العملية الانتخابية برمتها لهذه اللجنة المستقلة، بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية، ودراسة ملفات المترشحين بعيدا عن تدخل الإدارة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية