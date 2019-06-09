مجلس وزاري مشترك لدراسة الإشكاليات المتعلقة بصيانة الطرق وإعادة تنظيم تسيير النقل الحضري وشبه الحضري

انعقد هذا الأحد مجلس وزاري مشترك, برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي, خصص لدراسة الإشكاليات المتعلقة بصيانة الطرق وإعادة تنظيم تسيير المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و تم التطرق خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والنقل والمالية, إلى "الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال صيانة الطرقات البلدية والولائية على المستوى الوطني, حيث تقرر إعادة النظر في تنظيم هذه العملية وتخصيص آليات دائمة من اجل التكفل بها عن طريق تعبئة كل الإمكانيات التي تحوزها الجماعات المحلية ومديريات الأشغال العمومية والنقل", حسب نفس المصدر.

وستتولى لجنة مكونة من قطاعات الداخلية والأشغال العمومية والمالية بتقديم مقترحاتها في هذا الشأن للمصادقة عليها من طرف الحكومة, يضيف البيان.

من جهة أخرى, تم تكليف وزير النقل بتقديم عرض خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري المشترك, حول عملية صيانة الطريق السيار شرق-غرب والبت في تسييره وفقا لمقاربة اقتصادية تتماشى والمعايير الدولية ذات الصلة.

وخلال تدخله حول لا مركزة تسيير النقل الحضري والشبه حضري, أكد الوزير الأول على ضرورة ان يعالج هذا الملف من خلال "مقاربة شاملة تسمح باستغلال كل وسائل النقل العمومي سواء التقليدية أو الحديثة بشكل أمثل ومتجاوب مع احتياجات المواطنين".

وبهذا الشأن, كلف لجنة قطاعية (الداخلية, النقل, المالية والتشغيل) تقوم باقتراح "الآليات العملية لتوفير نقل عمومي ذو نوعية ومتوافق مع حركية الساكنة وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأوساط الحضرية وشبه الحضرية, مع منح استغلال خطوط جديدة لفائدة الشباب المستفيدين من مختلف وسائل الدعم عبر كافة ولايات الوطن", حسب البيان.