مثول أحمد أويحيى أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة

مثل مجددا, الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعد ظهر الأحد أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, حسب ما لوحظ بعين المكان.

و لم تتسرب من المحكمة أية معلومات حول سبب استدعائه للمثول أمامها كمشتبه فيه أو كشاهد وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة.

كما مثل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي غادرها بعد دقائق من دخوله.

وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد, حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي.

كما ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة, عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال, من بينهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي يمثل في هذه الأثناء مع أفراد من عائلته أمام المحكمة, في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة (سيما موتورز) التي يملكها طحكوت.

وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين, في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.