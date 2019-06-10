البرتغال تتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها على هولندا (1-0)

10/06/2019 - 11:09

توجت البرتغال بلقب النسخة الأولى من  دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزها في المباراة النهائية على هولندا 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب دراغاو في بورتو.

وتدين البرتغال بلقبها الكبير الثاني بعد كأس أوروبا 2016، إلى مهاجم فالنسيا  الإسباني غونسالو غيديش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 لتعوض  بلاده الخيبة التي عاشتها عام 2004 على أرضها حين خسرت نهائي كأس أوروبا على  يد اليونان.

وفي المقابل فشلت هولندا في إحراز لقبها الكبير الثاني بعد ذلك الذي أحرزته عام 1988 في كأس أوروبا أيضا.

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رياضة, كرة القدم

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