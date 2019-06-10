توقيف 80 منقبا عن الذهب بجانت بولاية ايليزي

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الأحد بجانت بولاية اليزي 80 منقبا عن الذهب, حسب ما افاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 جوان 2019 بجانت بالناحية العسكرية الرابعة، 80 منقبا عن الذهب وحجزت 04 شاحنات و03 مركبات رباعية الدفع و13 مولدا كهربائيا و05 مطارق ضغط.

وأضاف أن حراس السواحل ضبطوا من جهتهم في عمليات منفصلة بكل من تلمسان وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية ،96,77 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان تاجر مخدرات بحوزته 9,334 كيلوغرام من نفس المادة.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة -حسب ذات المصدر- شخصين وضبطت بندقيتين وكمية من الذخيرة (1000 خرطوشة).