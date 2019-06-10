ضيوف القناة الأولى يدعون لبحث انسب الطرق لتقريب وجهات النظر

شدد المشاركون في الحصة الخاصة التي بثتها القناة الاذاعية الأولى هذا الإثنين على ضرورة الحوار لبناء دولة القانون التي هي مطلب جميع الجزائريين، داعين الى بحث أنسب الطرق وتقريب وجهات النظر لتحقيق طموحات الشعب.

وقال اللواء المتقاعد عبدالعزيز مجاهد لدى حلوله ضيفا في برنامج خاص للقناة الاذاعية الأولى إن المطلب الأساسي للجزائريين هو دولة القانون التي تضمن العدالة للجميع، مؤكدا أن الشعب الجزائري بلغ مرحلة كبيرة من النضج لم يعد يحتاج معها إلا إلى قوة رشيدة لتسييره، داعيا في هذه السياق إلى الحوار البناء لبحث السبل الكفيلة ببناء دولة القانون التي هي مطلب الجزائريين، وتقريب وجهات النظر واستنباط الحلول الكفيلة ببناء عدالة نزيهة.

من جهته ركز الخبير الدستوري عامر رخيلة على طرح السلطة الرامي إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية، مؤكدا أن الرأي العام يتجه إلى الحسم في تنظيم انتخابات رئاسية بعيدا عن الطرح المنادي بمرحلة انتقالية، مبررا ذلك بأن الظروف الساسية والاقتصادية الحالية ، ومعطيات الداخل والخارج لا تسمح على حد تعبيره بمرحلة انتقالية، لما يمكن أن تطرحه من شد وجذب.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية