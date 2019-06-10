الاتحادية الجزائرية لكرة السلة تقرر إعادة نهائي الكأس بين المجمع البترولي و اتحاد البليدة

ينتظر أن يعاد نهائي الطبعة الـ 50 من كأس الجزائر لكرة السلة (رجال) بين المجمع البترولي (حامل اللقب) و اتحاد البليدة، يوم الخميس (سا 16.30)، بقاعة سطاوالي (الجزائر)، حسب ما أعلنته الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وتوقفت المباراة يوم 2 جوان بالقاعة البيضاوية (الجزائر) قبل ست دقائق عن نهاية الربع الأول، حيث كان الاتحاد متقدما في النتيجة بواقع 15-11، بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في المدرجات بين أنصار الفريقين.

و اندلعت المناوشات خلال وقت مستقطع، حيث بدأ مشجعو المجمع في رمي المقذوفات على الميدان قبل التوجه إلى الجهة التي كان يجلس فيها جمهور الفريق الخصم والدخول معهم في شجارات عنيفة استمرت لحوالي عشر دقائق، الأمر الذي أثار الذعر سيما وسط المدرجات المخصصة للعائلات.وبعد التدخل المتأخر لمصالح الأمن، قرر الحكام إنهاء اللقاء.

وهذه ثاني مرة في ظرف شهر تتوقف فيها مباراة لكرة السلة بسبب أعمال شغب في المدرجات، بعد نصف نهائي البطولة الوطنية للقسم الأول (رجال) والذي جمع بين وداد بوفاريك و نادي سطاوالي.