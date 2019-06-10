رئيس الدولة يعين عدة إطارات في قطاع العدالة و ينهي مهام اثنين آخرين

عين رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح ، اليوم الاثنين ، عدة إطارات في قطاع العدالة وأنهى مهام اثنين آخرين ، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان ، "عين رئيس الدولة السادة عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا و عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا و بيطام عبد المجيد مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل وحمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل و جعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل و قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".

كما أنهى رئيس الدولة مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء تيبازة و ملاك عبد الله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.

المصدر :و أج