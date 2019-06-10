مقتل 95 شخصا في هجوم على قرية وسط مالي

10/06/2019 - 21:15

قال مسؤول محلي و مصدر أمني ، الاثنين إن 95 شخصا على الاقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون الليلة الماضية على قرية تقطنها عرقية دوجون في وسط مالي.

وقال المسؤول في منطقة كوندو حيث تقع قرية سوبان-كو في تصريح "لدينا 95 مدنيا

في عداد القتلى احترقت جثثهم و نواصل البحث عن الاخرين".

وأفاد مصدر أمني في عين المكان ان " قرية تابعة لعرقية دوجون مسحت فعليا من الوجود ".

و قتل مئات الاشخاص منذ يناير الماضي في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوجون والرعاة من عرقية فولاني.

وأسفر هجوم مسلح على إحدى القرى في مارس الماضي عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا في واحد من أكثر أحداث العنف دموية في التاريخ الحديث للبلد الواقع في غرب أفريقيا.

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