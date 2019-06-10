باتنة: تكريم خاص ل 7 فنانين رحلوا منذ نهاية 2017

حظي 7 فنانين من باتنة رحلوا منذ نهاية سنة 2017 بتكريم خاص مساء الإثنين خلال حفل حضره مثقفون وفنانون في المسرح والموسيقى والغناء والفنون التشكيلية .

ويتعلق الأمر بالراحلين النحات العصامي والمجاهد محمد دماغ المختص في النقش على الخشب والتشكيلي العايش ساحلي والمسرحيين محي الدين بوزيد المعروف بمحيو و قدور مستور والمهرج الشاب صديق الأطفال مراد يحياوي المعروف باسم ميرو الذي لم تمنعه المحاماة من العمل لإسعاد الطفولة والمغنيين التراثيين محمد أوبلعيد وعلي خدة المعروف ب "علي الواجدة".

وجرى هذا الحفل الذي أشرف عليه والي الولاية فريد محمدي برواق المعارض الشريف مرزوقي التابع للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بالقطب الرياضي والثقافي بحي كشيدة .

وتندرج هذه المبادرة في إطار الإحتفاء بمن خدموا الثقافة بهذه المنطقة من الوطن الغنية بالطاقات في مختلف المجالات الفنية ضمن الإحتفالات المخلدة لليوم الوطني للفنان التي تصادف سنويا ال 8 يونيو ، وفقا لما أفاد به مدير الثقافة بالولاية عمر كبور.

و قال نفس المسؤول بالمناسبة كذلك "إن فقدان هذه المجموعة من الفنانين البارزين وفي ظرف لم يتعد عام ونصف خسارة كبيرة للولاية لكن شموعهم تبقى تضيئ بفضل ما خلفوه من رصيد فني كل في مجاله الفني".

وتخلل هذه المبادرة التي استحسنها أهالي المكرمين وصلات شعرية وغنائية متنوعة فيما أقيم على هامشها معرض للفنان التشكيلي والمختص في الإتصال البصري الأستاذ بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة محمد اسكندر ضم أكثر من 30 لوحة فنية مزج فيها بين الطابع التجريدي و الحرف العربي.