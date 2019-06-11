والي اليزي : أحصينا العائلات المتضررة من الفيضانات وسنباشر اجراءات التكفل فورا

أكد والي اليزي عيسى بولحية أنه تم توجيهات صارمة لصب الاعانات المالية للمواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها المنطقة الأسبوع الفارط .

وقال الوالي بولحية في تسجيل لإذاعة الجزائر من ايليزي " بالنسبة لكل الحالات التي زرناها سجلنا 78 حالة في ايليزي و65 حالة في جانت ولهذا اعطينا تعليمات صارمة بالتكفل بهاته الحالات وفورا... التنقل وتكوين ملفات واعطاء تعليمات بصب الاموال الخاصة بالإعانات في اقرب وقت ... خلال أسبوع أو أسبوعين ستصب أموال للمواطنين المتضررين" .

وشدد والي اليزي على رئساء البلديات المتضررة بضرورة الإسراع في تكوين الملفات بالتنسيق مع المواطنين و وضعها على مستوى مديرية السكن .

هذا ويلتقي الامين العام لولاية اليزي مع ممثلي المجتمع المدني هذا الثلاثاء بجانت لرصد انشغالات المواطنين ، فيما ستنطلق اليوم ابتداءً من العاصمة الجزائر قافلة المساعادات الانسانية التي أعلنت عنها رئيسة الهلال الأحمر سعيدة بن حبيلس الاثنين والتي أشارت انها تحوي 20 طنا من المساعدات الغذائية والطبية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية/ القناة الأولى