الجزائر تدين " بشدة" المجزرة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين

11/06/2019 - 11:24

أدانت الجزائر, هذا الثلاثاء, بشدة المجزرة  الرهيبة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين بقرية سوبان-كو , وسط مالي, داعية  كل الأطراف إلى العمل على وضع  حد " بشكل سريع" لتصعيد أعمال العنف, حسبما جاء  في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. 

و أوضح نفس المصدر أن الجزائر تدين" بشدة هذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت ضد  مواطنين ماليين عزل في قرية سوبان- كو, وسط مالي, و تتقدم بتعازيها الى عائلات   الضحايا, كما تعرب عن تضامنها مع شعب و حكومة مالي".

وخلص بيان وزارة  الشؤون  الخارجية إلى الإشارة إلى أن "الجزائر تعرب عن  تأسفها و استيائها من تكرر أعمال العنف ضد المجموعات الريفية المسالمة و تدعو  كل الأطراف بمالي الى العمل على وضع  حد, بشكل سريع, لتصعيد أعمال العنف الذي  يقوض السير الحسن لمسار المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق و الجار".

 

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