الجزائر تدين " بشدة" المجزرة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين

أدانت الجزائر, هذا الثلاثاء, بشدة المجزرة الرهيبة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين بقرية سوبان-كو , وسط مالي, داعية كل الأطراف إلى العمل على وضع حد " بشكل سريع" لتصعيد أعمال العنف, حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح نفس المصدر أن الجزائر تدين" بشدة هذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت ضد مواطنين ماليين عزل في قرية سوبان- كو, وسط مالي, و تتقدم بتعازيها الى عائلات الضحايا, كما تعرب عن تضامنها مع شعب و حكومة مالي".

وخلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى الإشارة إلى أن "الجزائر تعرب عن تأسفها و استيائها من تكرر أعمال العنف ضد المجموعات الريفية المسالمة و تدعو كل الأطراف بمالي الى العمل على وضع حد, بشكل سريع, لتصعيد أعمال العنف الذي يقوض السير الحسن لمسار المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق و الجار".