ودية الخضر- بورندي: أول اختبار لضبط الأمور قبل كأس إفريقيا 2019

يجس المنتخب الجزائري لكرة القدم نبض المنافسة الإفريقية, خلال المقابلة الودية التي ستجمعه بنظيره من بوروندي مساء هذا الثلاثاء بملعب جاسم بن حمد بالدوحة القطرية ابتداء من الساعة السابعة مساء (بتوقيت الجزائر), و ذلك في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بمصر (من 21 جوان الى 19 جويلية).

فمنذ وصوله إلى الدوحة سهرة السبت, يتأهب الفريق الوطني تحت قيادة الناخب جمال بلماضي لخوض هذه المقابلة الودية التي ستكون بمثابة محطة للقيام بالتصحيحات و التعديلات اللازمة, قبل اللقاء الودي الثاني المقرر ضد مالي يوم الأحد و الذي سيكون هو الآخر اختبارا ميدانيا حقيقيا يبين مدى استعدادا عناصر التشكيلة الوطنية للعرس القاري.

وبخصوص هاتين المقابلتين الوديتين, أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي أنهما "تكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمنتخب الوطني الذي سيكون في مواجهة فريقين متأهلين للكان", مضيفا ان "الفرصة ستكون سانحة للناخب الوطني لأخذ فكرة واضحة عن التشكيلة التي سيعتمد عليها في المنافسة القارية" التي سيستهلها "الخضر" يوم 23 جوان بمواجهة منتخب كينيا.

من جهته, حلّ منتخب بوروندي, الذي يسجل أول مشاركة له في نهائيات كأس إفريقيا في تاريخه, بالدوحة يوم 2 جوان من اجل مواصلة التحضيرات تحسبا للعرس القاري بعد المرحلة الأولى من الاستعدادات التي قام بها الفريق بالعاصمة بوجمبورا و التي تخللتها مقابلة ودية جمعته بحامل لقب البطولة المحلية, فريق النسر الأسود و انتهت بفوز (2-1).

بالإضافة الى مواجهة الجزائر, سيلعب رفاق مهاجم شبيبة القبائل, فيستون عبد الرزاق, مقابلة ودية أخيرة يوم 17 جوان ضد المنتخب التونسي بملعب رادس (تونس).

ومعلوم أن منتخب بوروندي سيخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في المجموعة الثانية المقررة مقابلاتها بمدينة الإسكندرية رفقة نيجريا و غينيا و مدغشقر, في حين تلعب الكتيبة الوطنية في المجموعة الثالثة بالقاهرة رفقة منتخبات السنغال و كينيا و تانزانيا.