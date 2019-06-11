الجزائر تدين " بشدة" المجزرة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين

11/06/2019 - 11:24

أدانت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بشدة المجزرة الرهيبة التي ارتكبت في حق مواطنين ماليين بقرية سوبان-كو ، وسط مالي، داعية كل الأطراف الى العمل على وضع  حد " بشكل سريع" لتصعيد أعمال العنف، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح نفس المصدر أن الجزائر تدين" بشدة هذه المجزرة الرهيبة التي ارتكبت ضد مواطنين ماليين عزل في قرية سوبان- كو، وسط مالي، و تتقدم بتعازيها الى عائلات  الضحايا، كما تعرب عن تضامنها مع شعب و حكومة مالي".

وخلص بيان وزارة  الشؤون  الخارجية الى الإشارة إلى أن "الجزائر تعرب عن تأسفها و استيائها من تكرر أعمال العنف ضد المجموعات الريفية المسالمة و تدعو كل الأطراف بمالي الى العمل على وضع  حد، بشكل سريع، لتصعيد إعمال العنف الذي يقوض السير الحسن لمسار المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق و الجار".

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